Famílias recebem cabazes de apoio à natalidade em Torres Novas

União de Freguesias de Santa Maria, Santiago e Salvador, em Torres Novas, apoiou cinco famílias com cabazes com produtos para bebé.

Decorreu durante a tarde deste sábado, 20 de Janeiro, a entrega de cabazes no âmbito da iniciativa “Apoio à Natalidade – Bebé a Bordo”, promovida pela União de Freguesias de Santa Maria, Santiago e Salvador. Foram agraciadas cinco famílias com produtos no valor de 50 euros, entregues pelo presidente da União de Freguesias, Pedro Morte, que explicou a O MIRANTE que estes cabazes vêm no seguimento de um apoio monetário de 200 euros dado quando o bebé nasce. No evento esteve presente a vereadora da Cultura, Elvira Sequeira.