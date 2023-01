Hospital de Santarém promove visita a estudantes de Secretariado Clínico

O Hospital Distrital de Santarém recebeu, a 10 de Janeiro, duas dezenas de estudantes do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Secretariado Clínico da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria. O objectivo foi observar o sistema de logística em saúde a funcionar no hospital, assim como os sistemas de informação que lhe estão associados.

A visita iniciou-se com uma sessão focada no funcionamento dos serviços e circuitos a visitar, com a intervenção de Carla Lince, administradora hospitalar responsável pelo Serviço de Gestão de Doentes, que falou acerca do financiamento e dinâmica dos quiosques digitais no circuito e atendimento do utente. Pedro Teixeira, director do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação (GTI), abordou a importância e características dos sistemas de informação na dinâmica hospitalar e Rúben Loureiro, director do Serviço de Aprovisionamento e Logística, abordou o tema “Armazéns e Logística 4.0”.

Seguiu-se uma visita aos quiosques digitais e a todo o circuito do utente e depois ao Armazém Central, para que os estudantes pudessem observar todo o processo logístico e o circuito de distribuição do hospital. A visita terminou com uma ida ao Armazém Avançado da Consulta Externa, onde Miguel Neves, enfermeiro responsável pela área do ambulatório, apresentou o circuito de consumo e reposição do referido armazém.