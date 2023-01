Polémica em Tomar por causa de obras na “Estrada da Serra”

O PSD de Tomar aponta “falhas graves” nas obras que decorrem na Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como “Estrada da Serra”, afirmando que a maioria socialista no executivo revela “desconhecimento, falta de rigor e prepotência”. Na opinião dos social-democratas, que estão representados por três vereadores no executivo municipal, existem vários constrangimentos de circulação, menos lugares de estacionamento e criticam as derrapagens constantes no tempo que a obra tem sofrido.

Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, afirma que as obras na Rua Coronel Garcês Teixeira têm como principal objectivo a substituição de infraestruturas. “Fala-se no acessório e esquece-se do principal. Este tipo de intervenções são muito dispendiosas e morosas”, salienta. O autarca sublinha ainda que outro dos objectivos da empreitada é garantir mais segurança para os peões e automobilistas. Sobre as acusações do PSD, Hugo Cristóvão afirma não querer entrar “em jogos políticos”. “Seria muito fácil fazer a comparação do tempo em que o PSD governava a autarquia, mas a população tem memória. Nós estamos aqui para trabalhar”, vinca.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.