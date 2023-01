Retomadas visitas a doentes internados no Serviço de Urgência do Hospital de Abrantes

Visitas foram suspensas no dia 17 de Janeiro devido ao elevado afluxo de doentes e retomadas três dias depois. Capacidade de internamento nas Urgências do Hospital de Abrantes foi reforçada com 16 camas.

O Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), retomou esta sexta-feira, 20 de Janeiro, as visitas aos doentes internados no Serviço de Urgência, depois de as mesmas terem sido suspensas no dia 17 devido à “elevada procura” e afluência ao serviço. “A situação está regularizada e as visitas foram hoje retomadas”, disse à agência Lusa fonte do CHMT. Segundo a mesma fonte, a situação no Hospital de Abrantes teve origem em “picos de procura, comummente sentidos em Janeiro e Fevereiro, com aumento de doentes nas urgências com problemas respiratórios”.

Essa situação levou ainda na terça-feira, 17 de Janeiro, a que, além da suspensão provisória das visitas, por “questões operacionais”, fosse feito um reforço de 16 camas de internamento. O horário das visitas aos doentes internados no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade de Abrantes do CHMT “decorre todos os dias, às 18h00, e é de apenas 10 minutos”, adiantou a fonte hospitalar, tendo feito notar que, apesar do tempo reduzido, “tem um efeito anímico grande nos doentes” que estão na urgência. “Por isso”, afirmou, “ter que o suspender [o horário das visitas] por excesso de doentes no serviço é uma decisão que a administração evitará sempre”.

Referindo que, “tradicionalmente, os dias de maior procura são as segundas e terças-feiras nas urgências hospitalares”, a mesma fonte hospitalar apelou a que os cidadãos, “antes de irem para qualquer urgência, devem ligar sempre para o SNS 24 e fazer desta prática um hábito”. De acordo com a fonte, esse procedimento é “essencial para evitar idas desnecessárias aos hospitais que podem comprometer o atendimento a doentes que precisam de atendimento mais urgente”.

A suspensão provisória das visitas às pessoas internadas no Serviço de Urgência, teve por objectivo “garantir melhores condições de conforto aos doentes que procuram os serviços e condições de trabalho optimizadas para os profissionais de saúde poderem prestar melhores cuidados”.