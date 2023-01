Solução para o cemitério lotado de Aveiras de Cima só deverá chegar em 2024

Junta de freguesia está a enterrar os mortos sem campa adquirida no cemitério de Azambuja, por falta de espaço. Projecto para o alargamento está concluído, mas a obra só deverá ver a sua conclusão em 2024, anunciou o presidente da Câmara de Azambuja.

O alargamento do cemitério de Aveiras de Cima, obra reclamada pela junta de freguesia desde 2011 devido à falta de espaço para sepultar quem morre, deverá arrancar ainda este ano e ficar concluída em 2024. Pelo menos é essa a expectativa deixada pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, na última reunião ordinária do executivo em resposta ao vereador do PSD, Rui Corça, que questionou para quando o início dos trabalhos uma vez que o projecto já está concluído.



*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.