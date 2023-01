Vendedora do Mercado de Torres Novas queixa-se na reunião de câmara

Uma comerciante do Mercado Municipal de Torres Novas esteve presente na última reunião camarária do município, a 18 de Janeiro, onde demonstrou o seu desagrado com o mau estado da infraestrutura. Carla Aguiar, vendedora de padaria e pastelaria, queixa-se da falta de manutenção do espaço e reforça que o descontentamento é transversal aos comerciantes: “temos queixas consecutivas de falta de tudo, de acompanhamento, de higiene. Uma série de problemas que, de dia para dia, estão a deteriorar-se cada vez mais”. A cidadã acrescentou que as obras estão prometidas há cerca de três anos, mas até hoje não houve qualquer avanço. Teme que o comércio tradicional sofra com o mau estado do mercado.

Em resposta, o vice-presidente da câmara municipal, Luís Silva (PS), reconheceu a importância da valorização do mercado para que se possa valorizar os produtores torrejanos, e para isso é necessário proceder à remodelação do mercado, principalmente da zona exterior.

