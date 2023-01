Vila Franca de Xira exige melhorias na operação da Carris Metropolitana

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O município de Vila Franca de Xira veio exigir na última semana a introdução de melhorias na operação da Carris Metropolitana (CM) no seu território e sobretudo que seja melhor divulgado os horários e carreiras disponíveis.

Para dar eco ao descontentamento popular o município está disponível para receber as queixas da comunidade e encaminhá-las para a empresa. Apesar da situação estar a regularizar-se lentamente a cada dia que passa, não faltaram queixas nas últimas semanas sobre os horários desajustados às necessidades, carreiras com escassez de autocarros, falta de mais ligações às localidades e viagens mais caras em alguns trajectos, como O MIRANTE deu nota. Em alguns casos houve mesmo relatos de motoristas que desconheciam por completo o concelho e perderam-se em algumas ligações, como aconteceu na última semana entre o Bom Sucesso (Alverca) e a Póvoa de Santa Iria, o que mereceu relatos irónicos de passageiros.

“Estamos absolutamente disponíveis para acolher todas as reclamações dos utentes e passá-las à Carris Metropolitana. Um dos aspectos por afinar diz respeito à facilidade de disponibilização dos horários no site deles, onde por causa da enorme procura muitas vezes o site encontra-se inactivo”, critica Fernando Paulo Ferreira, presidente do município.