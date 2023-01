Abrantes aprova documentos estratégicos da acção social

Reunião contou com a presença do director distrital da Segurança Social, Renato Bento, e dos parceiros sociais do concelho, que aprovaram por unanimidade os documentos.

Foram aprovados na última sexta-feira, 20 de Janeiro, o Plano de Desenvolvimento Social, o Diagnóstico Social e a Carta Social Municipal, documentos estratégicos que o Conselho Local de Acção Social da Rede Social de Abrantes considera essenciais no desenvolvimento social local. O Plano de Desenvolvimento Social estabelece as grandes orientações de natureza estratégica e programática para a promoção do desenvolvimento social no concelho de Abrantes até 2030. A Carta Social Municipal é o instrumento referencial de planeamento estratégico da rede de serviços e equipamentos sociais no concelho.

A reunião contou com a presença do director distrital da Segurança Social, Renato Bento, e dos parceiros sociais do concelho de Abrantes, que aprovaram por unanimidade os documentos.