Associação ofereceu refeições a famílias de Salvaterra de Magos

A associação Shorinji Kempo do concelho de Salvaterra de Magos reuniu um grupo de jovens e adultos voluntários para confeccionar dezenas de refeições de Natal para serem entregues a famílias carenciadas no concelho de Salvaterra de Magos. A refeição incluiu salgados para entrada, um prato principal de bacalhau e um sortido de sobremesas com o típico bolo-rei. Para acompanhar a refeição os voluntários adicionaram sumos ao cabaz.

A vereadora Helena Neves avançou na última reunião de executivo que os serviços sociais contribuíram para o sucesso da iniciativa ao nível da identificação das famílias e da distribuição dos alimentos. A Shorinji Kempo utilizou as redes sociais para agradecer a todos os envolvidos e partilhar a vontade da associação em desenvolver iniciativas semelhantes no futuro que contribuam “metade para a nossa própria felicidade, metade para a felicidade dos outros”.