Autarcas do Sardoal preocupados com falta de pessoal aos fins-de-semana e feriados

O encerramento do Posto de Turismo do Sardoal aos fins-de-semana e feriados gerou debate na última sessão camarária depois de Pedro Duque, vereador do Partido Socialista, ter levado a questão para cima da mesa. Miguel Borges, presidente do município, afirmou que “não é fácil pegar nos trabalhadores e pô-los a trabalhar ao domingo”. O autarca, apesar de ter manifestado igual preocupação, explicou que existem “conflitos na legislação” e “impedimentos legais” que fazem com que o Posto de Turismo e o espaço Cá da Terra fechem portas durante esses dias, mais propensos à recepção de turistas. Miguel Borges afirmou defender uma legislação especial, um “estatuto especial”, como apelidou, para os funcionários públicos não só da área do turismo, mas também do desporto e da cultura, bem como os fiscais e os informáticos.

Os contratos dos trabalhadores camarários do Sardoal não prevêem exercício de funções aos fins-de-semana e feriados. O presidente explicou que tal só pode acontecer com a concordância do trabalhador, no caso de não terem filhos menores de 12 anos. Pedro Duque sugeriu o voluntariado, mas Miguel Borges defendeu que o turismo “carece de formação, eventualmente até em línguas”, garantindo que o seu executivo “tem o assunto em mãos”. A solução poderá passar pela iniciativa privada, revelou o presidente, dando o exemplo dos novos contratos que já vigoram no Centro Cultural Gil Vicente, onde os funcionários têm folga fixa à segunda-feira. “Têm de ter obrigatoriamente uma folga fixa e uma móvel e a folga fixa é ao domingo”, explicou.

Na reunião foi aprovada, por unanimidade, a proposta de abertura do Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Sardoal.