Extensão de Saúde de Marinhais não atende chamadas há vários meses

A Extensão de Saúde de Marinhais está há mais de dois meses a trabalhar com um atendedor de telefone automático que tem motivado muitas queixas por parte da população. A forma de comunicação não tem resultado e os utentes, a maioria idosos, não conseguem satisfazer os seus pedidos e necessidades. Muitos deles precisam de saber se as suas receitas já estão disponíveis, outros precisam de marcar consultas, mas não têm conseguido. Alguns resolvem o problema deslocando-se presencialmente ao posto, mas a maior parte não o pode fazer por dificuldades de locomoção ou devido à distância da sua residência.

Nas redes sociais a população tem vindo a partilhar as suas frustrações em relação à unidade de saúde da vila. Há utilizadores que estão à espera há dois meses que devolvam a chamada; outros dizem que já faltaram várias vezes ao trabalho para resolverem os seus problemas de receituário.

O director do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, Hugo Sousa, explica a O MIRANTE que esta é uma situação transversal a mais Unidades de Saúde do distrito. Tudo se deve, segundo explica, a um projecto piloto implementado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) no último semestre de 2022. A principal limitação desta aplicação de atendimento automático é a indisponibilidade da opção de falar com o assistente técnico. Hugo Sousa diz que o ACES solicitou esta semana a revisão da aplicação porque, mesmo os funcionários do agrupamento, têm dificuldades em contactar as unidades. Como alternativa os utentes podem, e devem, contactar o Centro de Saúde de Salvaterra de Magos, vinca.