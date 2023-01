Há menos jovens a doar sangue

Há cada vez menos jovens a doar sangue. Em 2022 nos hospitais de Abrantes, Torres Novas e Tomar, unidades pertencentes ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, doaram sangue apenas 407 pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos num universo de mais de quatro mil dadores.

O Serviço de Imuno-Hemoterapia do Centro Hospitalar do Médio Tejo aproveitou o “Dia Internacional do Obrigado”, que se comemora a 11 de Janeiro, para agradecer a todos os dadores que deram sangue durante o ano de 2022. Foram recolhidas cerca de seis mil dádivas nos três hospitais. Os profissionais de saúde assinalaram a generosidade de 430 novos dadores que deram sangue pela primeira vez.

“Com a sua valiosa contribuição foi possível transfundir 4.100 unidades de concentrados de eritrócitos (glóbulos vermelhos), 250 bolsas de plaquetas e 444 unidades de plasma fresco congelado aos doentes internados”, explica a instituição em comunicado.

Outras instituições do Serviço Nacional de Saúde, como o Hospital Distrital de Santarém, o Hospital de Santa Cruz e o Hospital de Santa Maria, também receberam sangue, ou um dos seus componentes, provenientes das colheitas realizadas no CHMT. Estas colheitas permitiram acorrer a situações programadas ou de risco de vida iminente, como acidentes, intervenções cirúrgicas, partos, anemias graves, doença oncológica, entre outras.

A próxima colheita realiza-se no Hospital de Abrantes entre as 9h00 e as 14h00 horas.