Moção pelo direito à saúde em Azambuja chumbada pela assembleia municipal

A Assembleia Municipal de Azambuja chumbou a moção “Pela Defesa do Direito à Saúde”, apresentada pela bancada da CDU, a exortar a câmara municipal a reivindicar junto do Governo medidas para a contratação de médicos de família para as unidades de saúde do concelho. O objectivo é garantir à população o direito de acesso a cuidados de saúde primários. O documento foi rejeitado com os votos contra do PS e PSD e votos favoráveis da CDU, Chega e Bloco de Esquerda.

A moção, apresentada pelo eleito António Nobre, refere a necessidade de uma resposta rápida ao fecho dos serviços de atendimento complementares e falta de médicos de família que no final de 2022 afectava 90% da população do concelho, que se traduz em cerca de “16.600 utentes sem acesso a cuidados de saúde primários”. Reconhecendo ser um “problema de âmbito nacional” a CDU apontou o dedo aos “sucessivos Governos PS, PSD e CDS” pela “falta de investimento público” na saúde e “falta de vontade política para tomar medidas de fixação de médicos no SNS”.

Durante a apreciação da proposta a bancada do PS, através da eleita Cláudia Gomes, anunciou que os socialistas iriam votar contra por não se reverem na redacção do documento apesar de os problemas com a saúde no concelho serem motivo de preocupação. “Nos últimos anos tem havido um grande investimento no SNS; cerca de 4.423 milhões de euros de forma a garantir resposta a todos os cidadãos”, disse a eleita contrapondo um dos argumentos utilizados pelos comunistas na moção.

“O que encontramos hoje é um concelho que sofreu sucessivas aposentações de médicos assim como pedidos de mobilidade fazendo com que cerca de 88% da população não tenha médico de família”, referiu ainda Cláudia Gomes, salientando que a Câmara de Azambuja, governada pelo PS, tem reivindicado melhores condições junto do Governo e tomado medidas como é o caso do regulamento de incentivos para atrair médicos de família.