Presidentes de junta queixam-se de faltas de apoio em Fórum das Freguesias

Os presidentes de duas freguesias do concelho de Torres Novas aproveitaram o Fórum das Freguesias, promovido pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN), no sábado, 14 de Janeiro, em Torres Novas, para reivindicarem alguns aspectos que fazem falta às suas populações. A falta de espaços cobertos e os custos para a construção de espaços culturais foram os principais problemas apontados.

António Jorge, presidente da Junta de Freguesia de Riachos, revelou a necessidade de financiamento para a requalificação dos espaços cobertos já existentes e para a realização de eventos, admitindo que a falta de infraestruturas é impedimento para a realização de iniciativas. O presidente da Junta de Pedrógão, Paulo Simões, abordou o mesmo tema sublinhando que é essencial a localidade ter um pavilhão para dinamizar actividades para a população.

Sobre respostas sociais, o presidente da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, em Ourém, apontou a falta de condições para fixar populações nas aldeias. Referiu a existência de uma unidade de saúde nova na localidade que continua por inaugurar por falta de médicos.

Fixação de jovens é prioridade

Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRN, explicou que as faixas etárias abaixo dos 24 anos e entre os 24 e os 65 anos são as que mais abandonam a região do Ribatejo Norte. A fixação de jovens nas zonas rurais é uma das principais prioridades da associação, através da criação de diversos apoios e de serviços básicos para a população e visitantes, de forma a tornar o território mais atractivo. Um elemento do público interveio no debate, relembrando a falta de lares e centros de dia na região, pedindo que “se olhe para os jovens, mas não se esqueçam os idosos”. Jorge Rodrigues assinalou que o financiamento no âmbito social, concretamente para a criação ou ampliação de lares, não é possível de momento por não estar contemplado no quadro actual de financiamento da associação.