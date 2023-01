Projecto inovador pode ressuscitar Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes

A Câmara de Santarém vendeu uma parcela à empresa EntoGreen, que pretende avançar com uma unidade industrial ligada ao fabrico e comercialização de produtos com base em insectos.

O investimento que a Câmara de Santarém fez há quase três décadas na compra dos terrenos para criar a Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes pode finalmente ter alguma utilidade, caso se concretize a intenção da empresa EntoGreen em instalar ali uma unidade industrial. Para já, o município aprovou a alienação de um terreno à empresa com vista à execução do projecto “InsectERA – A ERA da indústria dos insectos”, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Prevê-se a instalação de três unidades produtoras de insectos, um centro logístico e um centro produtor de quitosano. Com características inovadoras a nível nacional o projecto prevê a criação de centenas de postos de trabalho directos e indirectos.

Caso se confirme, será o primeiro projecto a instalar-se nos terrenos adquiridos no final do século XX pelo município escalabitano. Chegou a falar-se na altura na instalação de uma unidade industrial de processamento de carnes do grupo Sonae, mas tal não aconteceu. Outros possíveis investimentos também ficaram pelo caminho.

O presidente da Câmara de Santarém recorda que a localidade de Pernes sofreu durante décadas problemas de poluição ambiental e frisou que a criação de indústrias como esta, dedicadas à valorização de sub-produtos vegetais, contribuirá para a criação de novas oportunidades de emprego e promoção da economia do concelho”.

A InsectERA aposta na industrialização e comercialização de produtos com base em insectos, tanto na área da alimentação animal e humana como nas indústrias da cosmética ou dos bioplásticos, entre outros. Em Junho de 2022 inaugurou uma unidade de investigação em Santarém,

Durante a apresentação da proposta, na reunião de câmara de 9 de Janeiro, o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, mostrou-se convicto de que este investimento vai contribuir para o desenvolvimento económico do concelho e da região gerando riqueza e melhoria da qualidade de vida da população.

A Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes terá ainda capacidade para albergar outras unidades agroalimentares que contribuam para a criação de circularidade e parcerias promovendo a partilha de recursos entre as empresas instaladas.