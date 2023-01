Torres Novas vai ter um Centro de Estudos e Observação em Saúde

A Câmara de Torres Novas assinou, nos paços do concelho, o protocolo que rege a cedência de instalações no Largo do Paço (antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos) à Medical Knowledge Academy (MKA) para ali funcionar um Centro de Estudos e Observação em Saúde independente do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O espaço tem como objectivo dinamizar, promover e desenvolver projectos de investigação clínica incluindo a criação de um centro de referência no tratamento da dor crónica.

O município vai disponibilizar o imóvel pelo período de 36 meses, eventualmente renovável por períodos de 12 meses, cabendo à empresa proceder às obras de adaptação do espaço, criar postos de trabalho, a ocupar preferencialmente por cidadãos residentes no concelho, bem como disponibilizar consultas médicas a preços especiais igualmente para os residentes no concelho.

A execução do projecto também vai proporcionar à população uma carteira de serviços ímpar a nível nacional, uma possível parceria em eventos da área da saúde, atraídos pela especialização do concelho, a possibilidade do Centro de Referência ajudar a fixar médicos e outras especialidades de saúde no concelho e ainda o desenvolvimento da economia local através do fluxo de pessoas e doentes provenientes de outros locais do país, afirma a autarquia em comunicado.

A MKA tem por missão a prestação dos cuidados de saúde à população com o aumento da qualidade da educação científica dos médicos portugueses através do desenvolvimento das suas competências em áreas específicas da prática clínica diária.