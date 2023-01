A doença rara de Constança que uniu a família

A mãe, Inês Pinho, confessa que se não tivesse Constança a vida lhe ia passar ao lado. Depois de fazer o luto pela filha que sonhou que iria ter e dos momentos de revolta, olha para o sorriso de Constança e percebe que tem que aproveitar o momento e viver o dia-a-dia sem ansiedade.

Sentada numa cadeira especial, Constança sorri sem parar enquanto vê desenhos animados na televisão. Está na sua casa, em Fazendas de Almeirim, à espera da terapeuta ocupacional para mais uma sessão de terapia. A irmã gémea, Teresa, circula pela sala sempre atenta a Constança enquanto também brinca com ela. As meninas têm oito anos e Constança sofre de uma doença rara chamada Síndrome de Rett, diagnosticada aos dois anos. A mãe, Inês Pinho, de 42 anos, conta que a gravidez foi normal apesar de ter estado 37 dias internada na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

“A preocupação durante a gravidez era com a Teresinha porque não engordava. Com a Constança nunca houve problemas durante a gravidez. Como fiz uma pré-eclampsia na gravidez da minha filha mais velha, que nasceu de sete meses, nesta gestação, como eram duas bebés, foi considerada de risco e fui muito acompanhada. As meninas nasceram em Santarém às 35 semanas”, recorda Inês Pinho. Aos oito meses Inês começou a desconfiar que algo não estaria bem com Constança, mas o médico dizia-lhe que eram “ideias da sua cabeça” pelo facto de serem duas bebés e haver tendência a fazerem-se comparações. Além disso, Inês sempre trabalhou com crianças por isso as suas desconfianças foram sendo desvalorizadas.

“Punha uma bolacha na mão da Constança para ela comer e parecia que se esquecia que tinha a chucha na boca. Começou a baloiçar muito e tinha uma fixação por tomadas eléctricas. Eu pensava que era autismo mas os médicos diziam que eram coisas da minha cabeça. No entanto, aos 12 meses começou a ser seguida pela intervenção precoce para ser estimulada com terapias. Aos 14 meses começou a regredir, deixou de gatinhar e de usar as mãos normalmente”, conta Inês Pinho a O MIRANTE.

Nessa altura começou a ter convulsões e foi aí que os médicos começaram a investigar. Fizeram vários estudos genéticos até que a menina foi diagnosticada com Síndrome de Rett, que se caracteriza por algumas doenças nomeadamente paralisia cerebral, autismo, epilepsia, distúrbio do sono e Parkinson. “A Rett tem várias mutações e a da Constança é uma das mais graves. Costumo dizer, a brincar, que lhe saiu quase o totoloto de todas as doenças”, afirma a mãe enquanto olha para a filha e sorri.

Inês Pinho confessa que tem aprendido muito com a filha Constança. Deixou de fazer planos e aproveita o dia-a-dia para saborear a felicidade de estar com as filhas. Mas nem sempre foi assim. “Fiz o luto da criança que sonhei que ia ter e os sonhos e projecções que fiz para a Constança. Fui ao fundo do poço e tive momentos de revolta mas depois olho para a minha filha, que sorri muito, e também para as minhas outras filhas e percebo que tenho que viver o momento senão vou estar sempre numa angústia a pensar no futuro e não aproveito o hoje. Existem sempre medos e aprende-se a viver numa montanha russa. A Margarida e a Teresa cresceram muito com a doença da irmã. Costumo brincar e dizer que a Teresinha é a nossa velhinha porque está sempre preocupada com a irmã. Sei que a Teresinha vai sempre cuidar da Constança e isso deixa-me mais descansada”, afirma.

Inês Pinho afirma que vive bem com a Síndrome de Rett. O seu maior medo é a epilepsia. “Desde Agosto que a epilepsia não está controlada e não há maneira de a controlar. Temos que levar as coisas com calma mas é o que mais me incomoda”, confessa. A auxiliar de educação, que está de baixa por doença crónica da filha, acredita que se não tivesse a Constança jamais imaginaria certos dramas da vida. Aprendeu a festejar e celebrar as pequenas vitórias e os pequenos detalhes. “Nunca ouvi a minha Constança falar. Só dizia “Bá” quando via a irmã mais velha. Há pouco tempo ouvi-a dizer “mum”. Não sei se disse mas foi o que ouvi e fiquei tão feliz. São estas pequenas coisas que importam”, adianta.