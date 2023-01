Autarcas criticam “falhas gritantes” nos centros de saúde da Póvoa e Forte da Casa

partilhe no Facebook

Situação catastrófica, triste, vergonhosa e inconcebível digna de país de terceiro mundo. Estes são alguns dos adjectivos usados pelos autarcas da assembleia de freguesia da União de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa para classificar o estado actual de funcionamento dos dois centros de saúde da freguesia, onde ficaram apenas três médicos ao serviço para acudir a 40.871 habitantes e onde, no Forte da Casa, toda a população ficou sem médico.

São reclamadas medidas urgentes para resolver os problemas e a assembleia de freguesia reuniu na última semana de forma extraordinária para debater o problema e aprovar um quarto comunicado da comissão de saúde da freguesia, onde são dados a conhecer à comunidade os passos dados pelos eleitos para tentar minimizar um problema que não é da sua competência.

O documento foi aprovado com 17 votos a favor da bancada do PS, movimento independente de António Inácio, coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), Chega e o Bloco de Esquerda. A CDU votou contra por considerar que o documento não apresenta soluções concretas para o problema nem especifica o que aconteceu em cada uma das reuniões realizadas entre a comissão e as diferentes entidades.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE