Escola Ginestal Machado de Santarém distinguida com Selo MILAGE

A Escola Dr. Ginestal Machado, em Santarém, recebeu o Selo Escola MILAGE APRENDER+ referente ao ano lectivo 2021/22. Este projecto, desenvolvido na Universidade do Algarve, distingue os agrupamentos de escolas que demonstraram um forte compromisso na promoção de ambientes de aprendizagem inovadores com recurso à aplicação (App) com o mesmo nome.

O MILAGE APRENDER+ tem por objectivo “ajudar todos os alunos a aprender aproveitando as potencialidades dos smartphones, tablets e computadores, conjugando-as com um modelo pedagógico desenvolvido para motivar os alunos”, refere a Câmara de Santarém. O projecto também visa promover “uma aprendizagem activa, centrada no aluno, mais autónoma e adequada a diferentes estilos de aprendizagem num ambiente gamificado e com vídeos educacionais”.

A ideia é desenvolver uma “comunidade de partilha de professores e de alunos autores potenciando o desenvolvimento de recursos personalizados, de competências digitais e transversais”. Na cerimónia que assinalou a entrega da distinção, o vereador da Educação na Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou a importância deste projecto para o agrupamento de escolas, fazendo votos que este selo venha a abranger outros agrupamentos de escolas do concelho “de modo a valorizar cada vez mais os professores e alunos de Santarém”.

A cerimónia contou com a presença, além do vereador da Educação, do director do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, António Pina Braz, da chefe de divisão de Educação do município, Vânia Horta e do coordenador da plataforma MILAGE APRENDER +, Mauro de Figueiredo.