GNR dá conselhos sobre burlas em Ferreira do Zêzere

O Centro de Colectividades de Ferreira do Zêzere recebeu a 16 de Janeiro uma acção formativa da Guarda Nacional Republicana subordinada ao tema "Segurança no dia-a-dia: Burlas". A iniciativa, que lotou a sala da Universidade Sénior, foi promovida pelo município de Ferreira do Zêzere e teve como principal objectivo alertar a população para os vários tipos de burlas e os cuidados a ter, tanto em casa como na rua.