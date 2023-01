partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Nova tentativa para dar vida à zona ribeirinha da Vala do Carregado

O novo executivo da junta de freguesia da União de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras quer voltar a dinamizar o espaço da zona ribeirinha da Vala do Carregado e está a tentar meter ao dispor da população novamente as instalações e cafetaria ali existentes.

A novidade foi deixada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, em reunião de câmara, aquando da aprovação por maioria de uma proposta apresentada pela CDU para requalificar o parque de merendas existente no local e toda a zona envolvente.

“É um local a que temos dado muita importância e a junta desde que tomou posse tem lançado um novo olhar sobre aquele espaço. Do ponto de vista da limpeza há intenção e acção da junta sobre isso, juntamente com a resolução do problema antigo das instalações fechadas há muitos anos”, frisou.

O autarca confirma a existência de um estudo prévio para uma intervenção global na zona ribeirinha da Vala do Carregado que se estenderá ao vizinho concelho de Alenquer e que por isso o local não está deixado para segundo plano nas prioridades da câmara.

A CDU discorda e diz que o espaço - que inclui mesas, cadeiras, churrasqueira e sanitários - foi deixado ao abandono nos últimos anos o que acentuou a sua degradação por falta de manutenção. “Neste momento é um espaço abandonado sem qualquer utilidade para a população”, lamenta Nuno Libório.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE