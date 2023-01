Presidente da câmara confia no comandante dos Bombeiros de Alpiarça alvo de ataque interno

A presidente da Câmara de Alpiarça mantém a confiança no comandante dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, Hugo Teodoro, mas recusa-se a falar mais sobre uma carta anónima a colocar em causa a seriedade do comandante. Sónia Sanfona diz que vai dar à carta, onde consta ser da autoria de 27 bombeiros, o valor que tem de dar, salientando que vai falar com o comandante e os bombeiros.

Na carta, a que O MIRANTE teve acesso, diz-se que Hugo Teodoro “não só está a afastar cada vez mais os bombeiros desta casa como está a afundá-la a passos largos. O papel de comandante de uma instituição como esta carece de liderança, espírito e missão e bom senso, o que o senhor comandante não tem”. Na carta, Hugo Teodoro é acusado de “não dirigir a palavra a alguns bombeiros, estar a maior parte do tempo fora do quartel” e de “não resolver os problemas existentes”, acrescentando que o actual comandante está a “fazer mal aos bombeiros de Alpiarça”.

“O senhor comandante está literalmente a borrifar-se para esta casa, não resolve os problemas existentes, não deixa nem o restante comando nem os respectivos bombeiros resolver nada. Se lhe pedimos ajuda para resolver uma situação de algo que esteja avariado, por exemplo, responde que a culpa é da presidente da câmara”, pode ler-se na missiva. Os alegados elementos da corporação acusam ainda o comandante Hugo Teodoro de não permitir que bombeiros de concelhos vizinhos integrem a corporação de Alpiarça. A carta termina dizendo ser de “27 elementos dos Bombeiros Municipais de Alpiarça” mas não está assinada, não existe ninguém a dar a cara pelo documento.

A situação evidencia que há uma situação de conflito interno, mas também pode ser entendida como um ataque ao poder, já que o que se escreve na carta tem por objectivo tentar afastar o comandante. “Vou falar com o comandante, em quem confio, e com os bombeiros para tentar perceber o que se está a passar. Dou a esta situação o valor que merece. Não posso desconsiderar o assunto apesar de ser anónimo. Vou resolver o assunto e no final darei conta do que realmente se passa”, sublinhou Sónia Sanfona.

Contactado por O MIRANTE, o comandante dos Bombeiros Municipais de Alpiarça optou por não prestar declarações dizendo que a presidente da câmara já respondera às questões.