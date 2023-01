Reclamado centro cívico e de cidadania digital para Vialonga

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Vila Franca de Xira vai avaliar a implementação, num espaço a definir em Vialonga, de um centro cívico que permita uma melhor cooperação institucional entre as várias associações da freguesia com actividade nos domínios social, artístico e cultural.

A ideia consta de uma proposta apresentada pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) que foi aprovada por maioria, com a abstenção do Chega, na última reunião de câmara.

Visa englobar, particularmente, as associações que carecem de instalações condignas para o desenvolvimento da sua actividade. O documento pede também ao município que avalie a instalação, no mesmo espaço que o Centro Cívico, um Centro de Cidadania Digital aberto à população e equipado com todos os recursos necessários a uma correcta inclusão de todos os cidadãos nas dimensões da cidadania activa e inclusão nas tecnologias de informação e comunicação.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, admite que a ideia pode vir a avançar, no âmbito da modernização dos equipamentos públicos das comunidades em acção previsto para Vialonga e do futuro edifício da biblioteca ou casa da juventude.