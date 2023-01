Trabalhador em estado grave devido a queda de cinco metros

Um trabalhador de 62 anos ficou ferido com gravidade esta segunda-feira, dia 23 de Janeiro, devido a uma queda de uma altura de cerca de cinco metros. O acidente de trabalho ocorreu num armazém de logística, na Zona Industrial de Vale Tripeiro, em Benavente.

O alerta foi dado cerca das 10h11. O ferido foi assistido no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital de Vila Franca de Xira, e transportado pelos Bombeiros de Benavente para o Hospital de São José, em lisboa. A Guarda Nacional Republicana (GNR) tomou inicialmente conta da ocorrência e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está a investigar as causas deste acidente.