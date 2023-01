Colisão entre ambulância e dois veículos faz três feridos em Salvaterra de Magos

partilhe no Facebook

Uma colisão entre uma ambulância em marcha de urgência e dois veículos ligeiros fez três feridos leves em Salvaterra de Magos nesta terça-feira, 24 de Janeiro. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 118, perto das 14 horas. Dois elementos da corporação dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos que seguiam na ambulância ficaram feridos e foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém. De acordo com explicação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS) a O MIRANTE, na operação de socorro estiverem envolvidos 22 operacionais, apoiados por nove veículos dos Bombeiros de Salvaterra e de Benavente e da Guarda Nacional Republicana.

No final da manhã do mesmo dia, por volta das 11 horas, uma vítima ligeira tinha sido transportada para o Hospital de Santarém na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro na Estrada Nacional 118. No local estiveram nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, apoiados por três viaturas.