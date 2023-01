Dia Internacional da Educação vive-se com protestos dos professores

Assinala-se esta terça-feira, 24 de Janeiro, o Dia Internacional da Educação, proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas numa resolução de 2018. Este ano foi determinado que o tema central é investir nas pessoas, priorizar a educação. Em Portugal assiste-se a uma das maiores contestações dos professores, com vários protestos e greves que já levaram ao encerramento de escolas em alguns dias no distrito de Santarém.

Em Vila Franca de Xira, por exemplo, um protesto no dia 16 deixou milhares de alunos sem aulas. Falta de progressão na carreira, congelamento de salários há seis anos e municipalização da selecção de professores são alguns dos pontos da luta dos professores, a que se t~em juntado alunos e auxiliares.

Mas também há boas notícias. Recentemente a Escola Dr. Ginestal Machado, em Santarém, recebeu o Selo Escola MILAGE APRENDER+ referente ao ano lectivo 2021/22, no âmbito de um projecto desenvolvido na Universidade do Algarve, que distingue os agrupamentos de escolas que demonstraram um forte compromisso na promoção de ambientes de aprendizagem inovadores com recurso à aplicação (App) com o mesmo nome.