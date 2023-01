Espaço Cidadão vai dinamizar mercado de Vialonga Renovar o cartão de cidadão ou a carta de condução são apenas dois dos novos serviços do espaço cidadão que abriu em Vialonga partilhe no Facebook A população de Vialonga pode agora tratar de assuntos com a Segurança Social, Finanças e emprego no Espaço Cidadão, poupando tempo e gastos em deslocações. As vendedoras do mercado retalhista esperam que os novos serviços atraiam mais clientes.

A partir de agora a população de Vialonga já não tem de se deslocar para fora da freguesia para renovar o cartão de cidadão ou a carta de condução. Este é apenas um dos serviços disponíveis no Espaço Cidadão, que foi inaugurado no sábado, 14 de Janeiro, no mercado retalhista. Os trabalhadores da Junta asseguram o atendimento ao público enquanto decorre o concurso para colocar mais funcionários. A estratégia, segundo o presidente da freguesia, João Tremoço, passa por atrair pessoas ao mercado e assim ajudar o comércio local. “Este novo espaço foi um esforço que fizemos e estamos agora em negociações para instalar uma caixa multibanco”, disse.

Entrega de despesas à ADSE, formação profissional e certidão de registo criminal são outras das valências que estão disponíveis. Entretanto foi já também assinado o protocolo para o funcionamento do balcão SNS24, que vai permitir renovar receitas, marcar e cancelar consultas e contactar com a unidade de saúde local. Vendedoras do mercado optimistas com o novo espaço

A vender produtos regionais portugueses no mercado desde Agosto de 2021, Carla Baptista refere não ter razões de queixa, mas admite que as vendas estão mais fracas “com a crise”. A vendedora considera que o Espaço Cidadão poderá captar mais clientes. A vender pão e bolos desde que o mercado abriu está ainda Filipa Ferreira. Agora só vende ao sábado porque diz ter sido obrigada a arranjar trabalho durante a semana. Tem clientes de há muitos anos e refere que uma caixa multibanco ia ajudar os comerciantes. “Se vierem mais pessoas peço à minha mãe para abrir a banca durante a semana, era bom”, conta.

Até há bem pouco tempo as lojas que circundam as bancas de fruta, peixe e bolos estavam encerradas, mas com a disponibilização dos novos serviços já abriram mais duas. Uma delas é de Jorge Fonseca e a esposa que alugaram este mês uma nova loja que vende arte, artesanato, decoração e moda. “Como abriu o Espaço cidadão decidimos apostar nesta loja”, referem.

Carla Baptista

Câmara vai receber do governo os terrenos do Palácio da Flamenga Na inauguração do Espaço do Cidadão o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira aproveitou para anunciar alguns dos projectos previstos para Vialonga. Fernando Paulo Ferreira explicou que o município decidiu concentrar na freguesia o investimento público europeu das comunidades em acção até 2026. “Estamos a lançar o projecto para transformar a rua principal de Vialonga numa grande avenida urbana, com passeios e arborização. Isto implica encontrar parceiros privados e associativos”, avançou o autarca. Entretanto foi dado mais um passo para a requalificação dos terrenos do Palácio da Flamenga. O espaço degradado vai agora passar do governo para as mãos do município, uma matéria aprovada na última reunião do executivo.

Jorge Fonseca e a esposa