Visita de trabalho à requalificação da antiga escola primária da Portela

Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice-presidente da Câmara de Tomar, realizaram uma visita de trabalho fizeram esta semana uma visita de trabalho à freguesia de São Pedro para, entre outras assuntos, verificar do ponto de situação da reabilitação da antiga escola primária da Portela. Os autarcas socialistas foram acompanhados pelos presidentes da unta e assembleia de freguesia.

Além de espaço museológico, vai nascer no local um sítio para utilização da comunidade no âmbito de actividades de lazer, nomeadamente as que se relacionam com a natureza, uma vez que a antiga escola primária se situa próxima da foz do rio Nabão no rio Zêzere, onde existem muitos trilhos e paisagens dignas de registo.