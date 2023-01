Água aumenta em Santarém a reboque da subida da electricidade

O tarifário da água da rede pública no concelho de Santarém vai aumentar em 2023, o que já não acontecia desde 2020. A revisão dos preços em alta tem em conta, sobretudo, o aumento do preço da energia eléctrica, mas o presidente do conselho de administração da empresa municipal Águas de Santarém sublinha que o previsível aumento de receita apenas vai cobrir metade do crescimento factura de electricidade para este ano. Segundo refere Ramiro Matos, os custos da empresa com electricidade em 2023 devem triplicar face a 2022.

Contas feitas, para o consumidor padrão, que gasta cerca de 10 metros cúbicos (m3) de água por mês, a factura vai aumentar 1,29 euros mensais. “Desde 2020 que não aumentávamos o tarifário. Se tivéssemos seguido as recomendações da ERSAR (Entidade Reguladora dos Sistemas de Água e Resíduos), de actualizar o tarifário de acordo com a inflação, o aumento seria maior” , afirmou Ramiro Matos na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, onde o novo tarifário foi aprovado.

Ramiro Matos referiu ainda que o aumento será menor nos escalões de consumos mais baixos (1 e 2) e que continuarão em vigor o tarifário social e o tarifário para famílias numerosas. Acentuando a necessidade de se evitar o desperdício de água, o administrador reconheceu ainda que o aumento do tarifário acaba também por ser “um elemento encorajador” nesse sentido.

Para os consumidores domésticos, um consumo mensal entre zero e 5m3 será taxado a 0,4617 euros por m3. No escalão 6-15m3 é de 0,9017 euros/m3; no de 16 a 25m3 é de 1,8453 euros/m3 e consumos superiores a 25m3 são tarifados a 2,8654 euros/m3. Esses consumos têm ainda indexadas as tarifas de saneamento.