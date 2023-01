Detido em flagrante a assaltar restaurante

Situação ocorreu no concelho de Salvaterra de Magos na segunda-feira, 23 de Janeiro.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, em flagrante, um homem, de 55 anos, por furto a um estabelecimento de restauração no concelho de Salvaterra de Magos. A detenção ocorreu na segunda-feira, 23 de Janeiro, após um alerta para a GNR de um furto num restaurante. Os militares deslocaram-se para o local tendo surpreendido o suspeito quando este saía pela janela do restaurante. O detido entrou no espaço após arrombar a janela tendo tentado furtar tabaco, bebidas e dinheiro.

O suspeito, que já tem antecedentes criminais por ilícitos semelhantes, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.