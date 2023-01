partilhe no Facebook

Faleceu Francisco Granata sócio icónico do Riachense

O Clube Atlético Riachense manifestou, na quarta-feira, 25 de Janeiro, o seu pesar pelo falecimento de Feliciano Granata, que faleceu aos 101 anos. Sócio com o número 121, Francisco Granata era um adepto fervoroso, interventivo e que gostava de partilhar com os mais novos os feitos passados do clube de Riachos, concelho de Torres Novas.

Na nota de pesar, o Riachense endereçou aos familiares e amigos de Francisco Granata "as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação [do sócio] ao clube".