Menina atropelada em Abrantes já teve alta

Já teve alta a criança atropelada na terça-feira, 24 de Janeiro, em Abrantes, em frente à nova Escola Básica de Abrantes, no antigo Colégio de Nossa Senhora de Fátima. A menina, de quatro anos, foi abalroada por um veículo ligeiro na rua Actor Taborda. Primeiro atravessou a passadeira de mão dada com uma colega, mas foi quando regressou à escola que foi atropelada.

A grande preocupação dos Bombeiros Voluntários de Abrantes foi a possibilidade de a criança poder ter batido com a cabeça no chão, mas esta esteve sempre consciente, ficando em observação no Hospital de Abrantes. Teve alta hospitalar no próprio dia.