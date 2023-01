Obras numa das principais entradas de Tomar não geram consenso

As obras na Rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar, têm causado muitas dores de cabeça aos automobilistas devido às complicações no trânsito e ao reduzido número de lugares de estacionamento previsto para o local. Quem o diz é a vereadora do Partido Social Democrata (PSD), Lurdes Ferromau Fernandes, tendo acusado a maioria socialista no executivo de arranjar “uma solução que prejudica a população” e que provoca “uma situação aberrante” numa das principais entradas da cidade. A vereadora referiu ainda que o estreitamento das vias na avenida é uma má medida e lamentou que a empreitada já tenha atingido valores superiores a 320 mil euros em relação à estimativa inicial.

Foi Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, que respondeu à autarca, defendendo a redução das vias como medida de prevenção, considerando que irá diminuir o trânsito e aumentar a segurança dos peões numa rua localizada em zona de escolas. À questão do estacionamento, o autarca do PS reforçou que não está planeada qualquer redução do número de lugares disponíveis para estacionamento, mas sim a deslocalização dos existentes para locais perto.

Sobre o aumento dos custos das intervenções, a presidente da câmara lançou farpas à oposição, referindo que o financiamento provém do programa Portugal 2020 e que serviu, na totalidade, para a requalificação de várias vias do concelho, ao contrário do que o PSD quereria fazer caso tivesse sido eleito, que era investir tudo num único parque de estacionamento subterrâneo. “Da nossa parte, as intervenções vão sempre privilegiar as pessoas que circulam na nossa cidade”, disse Anabela Freitas.