Guerra pela posse do pavilhão do Inatel em Santarém

A Câmara de Santarém notificou há mais de um mês a Fundação Inatel para lhe entregar o inactivo e degradado Pavilhão do Inatel situado no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, mas o prazo de 10 dias úteis não foi cumprido. A intenção do município é demolir o imóvel, que considera seu e cuja propriedade é também reclamada pela Inatel.



O pavilhão está sem uso há mais de uma década. Parte do telhado de fibrocimento desapareceu há anos, danificada por um temporal, e o espaço serve unicamente para abrigo de pombos. É uma mancha na paisagem no centro da cidade que o município pretende eliminar, à semelhança do que fez com outros edifícios do antigo campo da feira.



