Mais uma manhã caótica na Ponte da Chamusca

Trânsito na Ponte da Chamusca esteve condicionado durante a manhã desta quinta-feira. Alguns utilizadores da travessia afirmam ter estado mais de uma hora à espera na fila e lamentam que todas as semanas cheguem atrasados ao trabalho por causa dos constrangimentos.

O trânsito na Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca, esteve condicionado durante a manhã desta quinta-feira, 26 de Janeiro, causando filas de cerca de uma hora de espera. Alguns munícipes partilharam nas redes sociais a sua revolta por, mais uma vez, terem de esperar em cima do tabuleiro da ponte que a Guarda Nacional Republicana voltasse a colocar o trânsito a circular de forma regular. Alguns utilizadores da travessia, que liga o concelho da Chamusca à Golegã, afirmam ter estado mais de uma hora à espera na fila, lamentando que todas as semanas cheguem atrasados ao trabalho por causa dos constrangimentos.

Recorde-se que nas primeiras três semanas do mês de Janeiro, decorreram trabalhos de reparação de estrada na Estrada Nacional 118, qua ainda causaram mais dificuldades na circulação de automóveis naquela zona. No dia 3 de Janeiro as filas de carros chegaram a ter cerca de cinco quilómetros de distância e duraram o dia todo.

Nas últimas sessões camarárias, a oposição à maioria socialista no executivo, presidido por Paulo Queimado, tem mostrado indignação e revolta pela forma “passiva” e pela “falta de estratégia” dos autarcas.

