Refugiados da Ucrânia vivem em paz na Pousada de Abrantes

Pousada da Juventude de Abrantes recebeu no final do ano passado oito refugiados que fugiram da guerra na Ucrânia e por ali passam os dias a estudar e a integrar-se na comunidade.

Joel Ata-Baah (ao centro) com parte do executivo de Abrantes e com o secretário de Estado da Juventude e Desporto

Estudavam na Ucrânia e a guerra obrigou-os a abandonar as respectivas universidades. O MIRANTE conversou com dois refugiados de guerra que se encontram a viver e a estudar na Pousada da Juventude de Abrantes. Kavita e Joel Ata-Baah são dois dos oito refugiados que a pousada acolheu com o objectivo de lhes proporcionar a estabilidade necessária para darem um novo rumo à sua vida. Nenhum deles ucraniano, embora já vivessem no país, que tem vindo a ser destruído pelas tropas russas, há vários anos.

Kavita tem 25 anos, é indiana e faz questão de mostrar o passaporte a O MIRANTE para provar que tem apenas um nome. "Na Índia há muitas pessoas que só têm um nome", explica a estudante do terceiro ano de Medicina, que está à espera de transferência para o ensino português. "Quero ficar cá a estudar. Não sei falar português, só inglês. Se não for aceite talvez tenha de voltar para a Ucrânia, mas gostava mesmo de ficar em Portugal", afirma Kavita.

