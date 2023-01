187 órgãos doados desde 2009 no Centro Hospitalar do Médio Tejo

Desde 2009 a equipa de profissionais de saúde dedicada à causa da doação de órgãos do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) colheu 187 órgãos que vieram mudar o destino de muitas pessoas doentes que deles necessitavam. Do total de colheitas, três foram corações, que hoje batem no peito de alguém que estava entre a vida e a morte. No ano passado (2022) a instituição colheu nove órgãos para transplante – três fígados e seis rins –, retomando o bom ritmo da actividade após o contexto da pandemia. Uma das pessoas fundamentais nesta matéria é Lucília Pessoa (na foto), médica intensivista da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e responsável pela Coordenação Hospitalar de Doação do CHMT.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.