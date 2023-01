Abertas quatro vagas para colocação de médicos no Médio Tejo

O Governo autorizou a abertura de quatro vagas para a contratação de médicos especialistas na área de Medicina Geral e Familiar para o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, informa a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo.



As vagas destinam-se às unidades de saúde de Abrantes, Ourém, Alcanena e Torres Novas e os médicos que forem contratados começarão a trabalhar em Março de 2023. No entanto, sublinha a comissão, são necessários 30 médicos para abranger toda a população do Médio Tejo com médico de família.