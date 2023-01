Câmara de Torres Novas está nas mãos de grupo comercial no caso das chaminés históricas

Depois de mais uma ida do gerente do futuro Intermarché à reunião de câmara de Torres Novas, onde pediu aos autarcas “ ajuda para conseguir abrir a nova superfície comercial até ao final do ano”, O MIRANTE falou com Tiago Ferreira, vereador do PSD no executivo municipal, que classificou a demolição das chaminés históricas da antiga fábrica Alves das Lãs como um “crime contra o património industrial”. Recorde-se que a obra de construção da superfície foi embargada pelo município no final do ano passado por causa da empresa ter demolido as chaminés à revelia da câmara e depois de, no projecto de demolição, ter sido garantido que as chaminés iam ser mantidas, algo que causa estranheza em Tiago Ferreira.

Tiago Ferreira não tem dúvidas de que o município “está limitado na acção”. Na sua opinião, devia ter sido antecipado o problema, criando condições e linhas orientadoras, através do Plano de Pormenor da Cancela do Leão, que está para ser concluído há vários anos. Perante a realidade actual, o social-democrata afirma, com convicção, que a população nunca mais vai ver as chaminés de pé.

*Leia a notícia desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 26 de Janeiro