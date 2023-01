Câmara isenta Ateneu Vilafranquense de pagar 22 euros

Em causa o desfile pelas ruas no âmbito do aniversário da banda

O município de Vila Franca de Xira isentou na última semana o Ateneu Artístico Vilafranquense de pagar 22,28 euros das taxas de emissão de licenças de ruído e realização de espectáculos desportivos e divertimentos nas ruas, no âmbito da arruada e desfile que a banda realizou pelas ruas da cidade aquando da celebração do seu aniversário, a 1 de Dezembro de 2022. A proposta de isenção do pagamento das taxas foi apresentada pelo presidente do município e aprovada por unanimidade em reunião de câmara.