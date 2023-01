Campanha promove compras no mercado municipal de Santarém

“O Mercado somos nós” é o mote da campanha que a Câmara de Santarém lançou a apelar à população que faça as suas compras no mercado municipal, provisoriamente instalado, há três anos e meio, junto à Casa do Campino, devido às obras de remodelação do emblemático e quase centenário edifício do mercado.

Na última reunião de câmara, o vereador Nuno Russo, responsável pelo pelouro dos Mercados e Feiras, anunciou a campanha que visa divulgar e promover o funcionamento temporário do mercado municipal, junto à Casa do Campino, enquanto não estiver a funcionar o futuro mercado. O autarca lembrou que a grande maioria dos comerciantes já vende no mercado há muitos anos, enumerando alguns dos casos, como o de Alice Serra, vendedora de frutas e legumes há 54 anos, que é a mais antiga.

“A compra de produtos locais no mercado municipal deve ser privilegiado por todos os consumidores, pelo que deixo um repto para que possamos passar a realizar as nossas compras no nosso mercado municipal, e agradecemos desde já, a todos os que já o fazem”, disse Nuno Russo. O mercado funciona de terça-feira a sexta-feira, das 06h00 às 14h00, e aos sábados das 06h00 às 14h30. Vai continuar a funcionar junto à Casa do Campino, até terminarem as obras do mercado municipal.