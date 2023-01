Campo Militar de Santa Margarida distinguido com Prémio Defesa Nacional e Ambiente

Criado em 1993, o Prémio Defesa Nacional e Ambiente foi este ano atribuído ao projecto "Contributo da BrigMec para o Desenvolvimento Sustentável", um sistema integrado de gestão ambiental, energético e agro-florestal, desenvolvido pela Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, situado no concelho de Constância.

Com a presença da ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, decorreu na semana passada a entrega do diploma no Regimento de Artilharia. O Prémio Defesa Nacional e Ambiente distingue anualmente a unidade que contribui da melhor forma para a qualidade do ambiente através da utilização eficiente dos recursos naturais. Premeia também a promoção de boas práticas de gestão de ordenamento do território, protecção e valorização do património natural e paisagístico, bem como a biodiversidade. O júri atribuiu ainda uma menção honrosa à candidatura do Instituto dos Pupilos do Exército.