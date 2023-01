Campo de tiro da Força Aérea que abrange freguesia de Samora Correia tem novo comandante

O Tenente-Coronel Gumersindo Brás é o novo comandante do Campo de Tiro da Força Aérea, cuja maior parte da área abrange a freguesia de Samora Correia. A cerimónia realizou-se quinta-feira, 26 de Janeiro, e foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General João Cartaxo Alves.

O novo comandante ingressou na Força Aérea em Janeiro de 1985 no acurso de Formação de Praças Especialistas, tendo mais tarde ingressado na categoria de Oficial na especialidade Técnico Manutenção de Armamento. Foi ainda instrutor no Núcleo de Armamento e Equipamento, formador na Escola de Formação de Instrutores, desempenhou funções na análise de produção da manutenção das aeronaves F-16M, foi Chefe de Manutenção do F-16M e Chefe do aprontamento da esquadra 201– “Falcões”.

Entre outros cargos em 2020 foi colocado na Inspecção Geral da Força Aérea para desempenhar funções de Adjunto para a segurança com armamento e mísseis.