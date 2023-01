Concurso público para requalificação de edifício devoluto em Alcanena ficou deserto

Não há empresas interessadas no projecto de requalificação de um edifício devoluto na Praça Marechal Carmona, em Alcanena. O objectivo da reabilitação do edifício, doado em 1950 à autarquia, é transferir e instalar diversos serviços públicos, como o Espaço Cidadão ou o Espaço Empresa.

O presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio, revelou na reunião camarária de 23 de Janeiro que “foi feito um concurso e o concurso ficou deserto”. Como explicou, foram tentados contactos directos com empresas que se revelaram infrutíferos, devido aos valores apresentados, definidos antes da situação de inflação actualmente vivida e que “estão fora do que está a ser particado no mercado”. O assunto foi debatido na sessão camarária para o executivo deliberar e aprovar o aumento do preço base da empreitada, ponto da ordem de trabalhos que foi aprovado por unanimidade.

Os vereadores do Partido Socialista mostraram-se preocupados com a hipótese de os próximos concursos públicos para a reabilitação do edifício voltarem a ficar desertos. Rui Anastácio (Cidadãos por Alcanena - Concelho com Futuro) admitiu partilhar a mesma preocupação, acrescentando que “a ideia é colocar o projecto numa candidatura ao programa Portugal 2030”.