Dois quilómetros de estrada esburacada que pertence a três freguesias de Santarém

Moradores da Rua de Vale Franco, que pertence a três freguesias do concelho de Santarém, queixam-se da estrada não ser asfaltada

No concelho de Santarém, a cerca de cinco quilómetros da cidade, existe uma estrada com cerca de dois quilómetros de extensão que pertence a três freguesias e está, segundo os moradores da zona, há vários anos para ser alcatroada, não havendo também saneamento básico. Joaquim Ferreira tem 70 anos e vive na Rua de Vale Franco há mais de 20 anos. O antigo funcionário da Inspecção Geral da Segurança Social confessa a O MIRANTE que evita convidar amigos para sua casa por causa dos buracos na estrada, que são um incómodo para quem ali tem que circular de carro.



Os primeiros 200 metros da Rua do Vale Franco pertencem à freguesia da Várzea, onde não há moradores. Cerca de um quilómetro pertence à freguesia da Moçarria, e nesse troço serve oito famílias, e os últimos 200 metros pertencem à freguesia de Abitureiras, que também não tem habitantes. “O facto de a estrada pertencer a três freguesias não ajuda a que o problema se resolva”, afirma Joaquim Ferreira.

