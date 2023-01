Idoso de Marinhais burlado em quase mil euros através das redes sociais

Morador da vila de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, apresentou queixa na GNR depois de ter recebido um segundo pedido de transferência bancária. Burlões fizeram-se passar pelo seu filho que trabalha no Reino Unido.

Um idoso, de 73 anos, residente na vila de Marinhais, foi burlado através de um esquema nas redes sociais e ficou sem cerca de mil euros na passada quarta-feira, 25 de Janeiro. Ao que O MIRANTE conseguiu apurar junto da família da vítima, que preferiu não ser identificada neste artigo, os burlões utilizaram as redes sociais para enviar várias mensagens, fazendo-se passar pelo filho que vive e trabalha no Reino Unido. Na primeira mensagem, segundo explicaram ao nosso jornal, pode ler-se: “pai, este é o meu número novo, preciso que me faças uma transferência no valor de 970 euros”.

Preocupado com o bem-estar do filho que está fora do país, o pai não hesitou e realizou a transferência da verba no próprio dia. Os burlões voltaram a contactá-lo no dia seguinte, 26 de Janeiro, para pedir uma nova transferência bancária, desta vez com uma quantia superior a mil euros.