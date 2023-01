José Manuel Santos na corrida para a presidência do Turismo do Alentejo e Ribatejo

O secretário-geral da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo pretende candidatar-se à presidência da organização e já tem vários apoios para as eleições, que vão decorrer no Verão. José Manuel Santos candidata-se de forma independente com o apoio de várias pessoas ligadas ao sector, como é o caso de Pedro Beato, quadro da entidade de turismo, sendo apontado como vice-presidente se José Manuel Santos ganhar as eleições.

José Manuel Santos tem ainda o apoio da directora da Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre, Conceição Grilo, e do professor universitário Jaime Serra.

José Manuel Santos é um quadro com experiência no turismo e ajudou a promover as estratégias do turismo do Alentejo e do Ribatejo, com projecção internacional.