Mau estado dos parques infantis de Alcanena preocupa oposição

O vereador Tiago Borralho (PS) decidiu levar para debate na última reunião do executivo de Alcanena, que se realizou a 22 de janeiro, o bem-estar das crianças do concelho. A tomada de posição prende-se com o facto de existir falta de manutenção dos parques infantis, situação que coloca em perigo as crianças. O autarca disse ainda que há um défice dessas infraestruras no concelho. Tiago Borralho diz que há localidades do concelho que não têm um parque infantil ou, se têm, encontram-se devolutos, o que leva a que as famílias se desloquem para concelhos vizinhos para proporcionar momentos de divertimento às crianças.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.