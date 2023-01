Procura há nove anos filho que fugiu do hospital

José Alves Moreira vive numa busca permanente pelo filho que desapareceu há nove anos. Quando vê uma foto num jornal que aparente a fisionomia do filho vai às redacções do jornal. Já foi dezenas de vezes ao Instituto de Medicina Legal quando aparece um corpo que não está identificado. Já andou em bairros problemáticos de Lisboa. Mas não há qualquer pista de onde possa estar ou do que terá acontecido a Fernando José Pereira Moreira, desde que no dia 11 de Junho de 2013 fugiu do serviço de psiquiatria do Hospital de S. José em Lisboa.



Era mais um dos internamentos por causa da esquizofrenia dos muitos que teve ao longo de duas dezenas de anos. Quando estava bem o pai levava-o para as obras que estava a fazer. O construtor da zona do Carregado, já reformado, que fez várias obras em Santarém e em Benavente, diz que a sua vida desde 2013 tem sido de uma busca ansiosa, uma “angústia permanente por falta de respostas”. José Moreira, 78 anos, já nem conta as vezes que andou a calcorrear a marginal de Lisboa a Cascais, de dia e de noite, com a fotografia do filho no bolso.

