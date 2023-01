Abrantes aposta na formação profissional para os alunos de artes

Alunos do curso das Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes vão ter mãos de 100 horas de formação que culminarão com dois espectáculos.

Vários profissionais ligados às artes vão dar formação a alunos do 11.º e 12.º anos do curso das Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes. Os estudantes vão passar mais de 100 horas com encenadores, músicos, maestros, bailarinos e actores, numa iniciativa que culmina com dois espectáculos a realizar na cidade durante o próximo mês de Março.

O executivo aprovou na última reunião de câmara os protocolos de formação em contexto de trabalho para os alunos do ensino secundário, com o objectivo de dar oportunidade aos mesmos "de aquisição e desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais, relevantes para o perfil profissional do curso", refere a autarquia em comunicado. É competência do município o acolhimento dos alunos - 11 alunos do 11.º ano e 11 alunos do 12.º - e a contratação de um encenador, um produtor, um programador cultural e um monitor para acompanhamento e avaliação da formação. Vão ser investidos cerca de 10.500 euros dos cofres municipais. A formação decorre na Biblioteca Municipal António Botto e no Edifício Pirâmide, das 10 às 18 horas.